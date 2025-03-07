Balıkesir'de Traktör ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralı Var

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR