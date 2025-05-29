Balıkesir'de Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi

Balıkesir'de Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi
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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir araç, otoyolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza anı, arkadan gelen aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün yaralı olarak kazayı atlattığı bildiriliyor.

Direksiyon hakimiyetini böyle kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında otoyolda ilerleyen aracın saniyeler içinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaza yapması kameralara yansıdı.

İstanbul - İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkisinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yol ortasındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı, arkadan gelen aracın güvenlik kamerasına takıldı. Sürücünün kazayı yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - 3.Sayfa
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