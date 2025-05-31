Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Taştepe Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gönenli Süt Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 76 yaşındaki A.T.'nin kullandığı 10 CEJ 87 plakalı araç, kavşaktan anayola çıkış yaptığı sırada, Gönen istikametinden Bandırma yönüne seyir halinde olan 31 ARM 538 plakalı H.B. (32) idaresindeki araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü A.T. ve H.B. ile 31 ARM 538 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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