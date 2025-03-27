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Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hızla seyreden otomobil, kontrolünü kaybederek park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir'de dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çevre yolunda hızla seyreden otomobilin, karşı şeride girerek park halindeki kamyonete çarpması saniye saniye kaydedildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 10 SC 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 10 ARN 191 plakalı açık kasa kamyonetin altına girdi. Kaza anı saniye saniye güvelik kameralarınca kaydedildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan J.F., F.G. ve Ş.G.'yi otomobilden çıkartarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İlginç trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Sürücü J.F.'nin kaza anını hatırlamadığını ifade ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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