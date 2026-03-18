Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir-Bandırma Karayolu Balıkesir istikameti Susurluk ilçesi Kepekler mevkiinde 10 ATY 247 plakalı araç sürücüsü N.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Susurluk Grup Amirliği ile Bandırma Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin müşterek müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı