Erdek'te inşaat kazısı sırasında temeli zarar gören 2 katlı bina yıkıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan temel kazısı sırasında yanındaki 2 katlı binanın temeli zarar gördü ve bina yan yattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, AFAD ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir arsada yapılan temel kazısı sırasında temeli zarar gören yanındaki 2 katlı bina yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesinde bir arsada yapılan temel kazısı sırasında yanındaki 2 katli binanın temeli zarar gördü. Riskli yapı tahliye edilmesinin ardından yan yattı. Binanın daha önce boşaltılmış olması faciayı önledi. Çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz alanında yapılan kontrollerde binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Yetkililer, çevredeki yapılarda da tedbir amaçlı kontrollerin sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
