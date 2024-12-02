Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan iki yolcu yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini haybeden sürücünün aracı ters döndü. Kaza sonrası sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde İvrindi ilçesi Ilıcakpınar Mahallesinde bulunan bir et tesisi yakınında meydana geldi. İvrindi ilçesinden Ilıcakpınar kırsal mahallesine doğru seyir halindeki 10 L 5864 plakalı araç tek taraflı trafik kazasına karıştı Y.Y. idaresindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası ters döndü. Araç içinde bulunanlardan sürücü Y.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yolculardan E.M., K.Ç.'nin ise yaralı olarak itfaiye grup ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye paylaşımı
img

Marketlerdeki etiketler dikkat çekti
img

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Ataşehir, Avcılar, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.