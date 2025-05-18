Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi Balıkesir-Edremit Karayolu Soğukçeşme mevkiinde R.B. idaresindeki 10 ALT 4008 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle tek taraflı kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen Havran Grup Amirliği personelleri, araç içerisindeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR