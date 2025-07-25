Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Börezli Mahallesi, Börezli-Kızıklı yolu üzerinde Burhaniye istikametine seyir halinde olan bir otomobil, tek taraflı trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AED 9003 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşarak sürücü M.D. ile yolcu Ş.Ş.'yi otomobilden çıkardı. Her iki yaralının da bilincinin açık olduğu ve sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Otomobilde bulunan diğer yolcu K.D.'nin ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve yara almadığı belirtildi.

Kazayla ilgili sıkışma durumu bulunmazken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları kontrol amaçlı hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR