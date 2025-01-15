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Balıkesir'de Takla Atan Araçta 3 Kişi Yaralandı

Balıkesir'de Takla Atan Araçta 3 Kişi Yaralandı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Kazada B.Ö., S.Ö. ve Y.B. yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit-Balıkesir Karayolu Şapçı Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, B.Ö. yönetimindeki 54 D 6410 plakalı otomobil, takla attı. Kazanın ardından ihbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi, Havran ve İvrindi Grup Amirlikleri ekipleri, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü B.Ö. ile yolcular S.Ö. ve Y.B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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