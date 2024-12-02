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Balıkesir'de Suçla Mücadele: 9 Tutuklama ve 291 Olay Aydınlatıldı

Balıkesir'de Suçla Mücadele: 9 Tutuklama ve 291 Olay Aydınlatıldı
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Balıkesir'de polis ekipleri, yapılan denetim ve operasyonlarla 9 kişiyi tutukladı. Son bir haftada 291 faili meçhul olayı aydınlatarak 417 kişi hakkında işlem gerçekleştirdi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 6 kişi tutuklanırken, kaçakçılık olaylarına da müdahale edildi.

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan denetim ve operasyonlarda farklı suçlardan yakalanan 9 şahıs tutuklandı. Ekipler ayrıca son bir haftada yaşanan faili meçhul olayların 291'ini aydınlatarak, 417 kişi hakkında işlem gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz bir hafta boyunca hem denetimlerle hem operasyonlarla suç ve suçlularla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Tüm birimleriyle şehrin huzur ve güvenliğini arttırmak için çalışan ekiplerin, narkotikle mücadele kapsamında yakaladığı 6 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda bir FETÖ üyesi ve bir organizatör de tutuklandı. Ekipler, ayrıca yaşanan faili meçhul olaylara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, 291 olayı aydınlığı kavuşturdu.

291 olay aydınlatıldı

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, son bir haftada yaşanan kişilere karşı, 243 olayın 227'sini aydınlattı. 16 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları ederken 330 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı meydana gelen 117 olayın 64 olay aydınlatıldı ve 53 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ediyor. 87 şüpheli kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde; 15 ruhsatsız tabanca, 141 fişek, 11 ruhsatsız av tüfeği, 195 av tüfeği kartuşu, 5 kurusıkı tabanca, 168 kurusıkı tabanca fişeği, bir şarjör, 2 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan 91 bin 99 şahsın sorgulamasında 321 aranan kişi yakalandı.

Kaçakçılığa geçit yok!

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğünce 15 kaçakçılık olayına müdahale edilirken, 18 şüpheli şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan biri tutuklandı. Yapılan operasyonlarda; 4 bin 200 dolu makaron, 100 bin boş makaron, 50 kilogram tütün, 6 manuel sarma makinesi, bin 611 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 3 sahte belge, bir litre alkollü içki, 50 litre etil alkol, 4 motor-şase numarası olmayan motor ele geçirildi.

6 uyuşturucu taciri tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaşanan 71 olaya müdahale etti. Müdahale edilen olaylarda 87 şüpheli kişiye işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; 280 gram esrar, 244 ecza hap, 103 gram metamfetamin, 48 gram bonzai, 9 ecstasy, 3 gram kokain, 5 bin 520 TL ele geçirildi. Narkotik ekipleri ayrıca il genelinde uyuşturucuyla mücadeleyi arttırmak adına en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 11 seminer faaliyetinde bin 875 vatandaşı bilgilendirdi.

FETÖ üyesi tutuklandı

TEM Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı Bigadiç ilçesinde yakalayarak işlemleri sonrasında cezaevine teslim etti.

3 organizatör serbest biri tutuklu

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 19, Ayvalık ilçesinde 3, Savaştepe ilçesinde 2 olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakaladı. Sorgulanan 247 şahıstan il merkezinde 19 yabancı şahıs yakalanarak Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi. Yapılan operasyonlarda ise 4 organizatöre işlem yapıldı. İşlem yapılan kişilerden biri tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

87 vatandaş yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de son bir haftada yaşanan 2 ölümlü ve 68 yaralamalı trafik kazasında 87 vatandaş yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise trafik huzurunu en üst seviyede tutmak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde 27 bin 396 aracı kontrol etti. Yapılan denetimlerde 3 bin 790 alkol/uyuşturucu ve uyarıcı, 81 alkol denetim sonucu ehliyet iptali ve 386 araç trafikten men edilme işlemi yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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