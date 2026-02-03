Haberler

Kokoreççideki cinayet anı kamerada, polis zanlıları 3 saat geçmeden yakaladı

Kokoreççideki cinayet anı kamerada, polis zanlıları 3 saat geçmeden yakaladı Haber Videosunu İzle
Kokoreççideki cinayet anı kamerada, polis zanlıları 3 saat geçmeden yakaladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

  • Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
  • Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen R A'yı ve 2 kişiyi gözaltına aldı, 3 saat içinde operasyonda 3 tabanca, 1 çelik yelek, 40 uyuşturucu hap, motosiklet ve kask ele geçirildi.
  • Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olay yerinde 13 boş kovan bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Motosikletli şahsın saldırı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısını ve beraberindekileri 3 saat gibi kısa bir sürede tespit edip gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki şahısta biri, iş yerine tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri içerisinde bulunan Y.T. boyun bölgesinden yaralanırken, Y.D. kafa bölgesinden yaralandı. İş yerinde bulunan Ebubekir Turanlı (33) ise kafasından aldığı yarayla olay yerinde hayatını kaybetti.

13 ADET BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde 13 adet boş kovan ele geçirilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olay sonrası Akçay istikametine kaçtıkları tespit edildi. Yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda olaya karışan motosikletin plakası belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerce yapılan teknik takip sonucu Avcılar Mahallesi düzenlenen operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen R A yakalandı. Operasyonda ayrıca F.E. ve E.B. de gözaltına alındı. Olay sırasında motosikleti kullandığı tespit edilen B.Ç.' nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Operasyon kapsamında 3 adet tabanca, 1 adet çelik yelek, 40 adet uyuşturucu hap, olayda kullanılan motosiklet ve kask ele geçirildi. Şüpheli R.A.' nın ilk ifadesinde, kız kardeşine küfür edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasında olay yerine motosiklet ile gelen iki kişinin mekana saldırdığı anlar görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Şehir ayakta! Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay