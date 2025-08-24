Balıkesir'de Şehir Çöplüğünde Yangın: Alevler Araziye Sıçradı

Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın, araziye sıçradı. Tutuşan otlar ve ağaçlardan yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Balıkesir Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde çıkan yangın, tesis dışındaki araziye sıçradı. Ağaçlar ve otların tutuşması ile alevler kısa sürede büyüdü. 8 itfaiye ekibi ve 4 orman ekibinin müdahale ettiği yangın ile mücadele sürüyor.

Öte yandan yangına göç zamanı olan leylekler yüksek gerilim hattına çarpması sonucu çıktığı öğrenildi. - BALIKESİR