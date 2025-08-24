Balıkesir'de Şehir Çöplüğünde Yangın: Alevler Araziye Sıçradı

Balıkesir Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünde çıkan yangın, ağaçlar ve otların tutuşmasıyla araziye sıçradı. Yangınla mücadele 8 itfaiye ve 4 orman ekibi tarafından sürdürülüyor. Yangının nedeni olarak göç zamanı leyleklerin yüksek gerilim hattına çarpması gösteriliyor.

Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın, araziye sıçradı. Tutuşan otlar ve ağaçlardan yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Balıkesir Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde çıkan yangın, tesis dışındaki araziye sıçradı. Ağaçlar ve otların tutuşması ile alevler kısa sürede büyüdü. 8 itfaiye ekibi ve 4 orman ekibinin müdahale ettiği yangın ile mücadele sürüyor.

Öte yandan yangına göç zamanı olan leylekler yüksek gerilim hattına çarpması sonucu çıktığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
