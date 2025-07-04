Balıkesir'de Şarampole Uçan Otomobilde İki Yaralı

Balıkesir'de Şarampole Uçan Otomobilde İki Yaralı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontroldan çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Balıkesir-Bigadiç, karayolunda meydana geldi. Balıkesir'den Bigadiç istikametine giden H.A. yönetimindeki 10 AJM 057 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.A. ile K.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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