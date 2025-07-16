Balıkesir'de Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Yangın Bahadır Mahallesi'ni Boşalttı

Balıkesir'de Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Yangın Bahadır Mahallesi'ni Boşalttı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bahadır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasına neden oldu. Yangın bölgesindeki Savaştepe Kaymakamı, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltıldı. Yangın yerinin yakınında bulunan Kılcılar Mahallesi'nde de tedbir alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltıldı. Savaştepe ilçe sınırına yakın olan yangın bölgesinde ayrıca Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın sınıra yakın olan kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yangının henüz mahalleleri tehdit etmediği, tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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