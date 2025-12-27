Gönen'de ruhsatsız silah ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Gönen'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bir ruhsatsız silah ve üç adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili dört şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen çalışmalarda ruhsatsız silah ile 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ruhsatsız silah ve çalıntı motosikletlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet tespit edildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı çalıntı motosikletin de başka şahısların kullanımında olduğu belirlendi.
Bunun üzerine belirlenen adreslerde yapılan çalışmalar sonucunda 2 adet daha çalıntı motosiklet ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili A.B., A.Y., İ.D. ve Ç.A. isimli 4 şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun kapsamında ve çalıntı motosikletlerle ilgili adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen motosikletler ve ruhsatsız silah muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR