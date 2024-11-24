Balıkesir'de Rehin Alma Olayında Kadın Kurtarıldı

Balıkesir'de bir evde orta yaşta bir kadını rehin alan şüpheli, polisin ikna çabalarını boşa çıkarttı. Özel harekat ekiplerinin operasyon düzenlediği evde şüpheli etkisiz hale getirilerek kadın kurtarıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Z.T. isimli şüpheli, daha önceden tanıdığı ve ismi açıklanmayan orta yaşta kadının evine gitti. Polis ekiplerine kadının rehin olduğu bilgisi ulaşınca olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve özel harekat timleri sevk edildi. Evin kapısını açmayan Z.T. ile uzun süre görüşen ekiplerin çabaları sonuç vermeyince özel harekat timleri evin balkonundan ve kapısından girerek operasyon düzenledi. Z.T.'nin etkisiz hale getirildiği olayda kadın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Valilikten açıklama

Yaşanan olayla ilgili Balıkesir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir ikamette bir kadın şahsın rehin alındığı ihbarı yapılmış olup, olay yerine ivedilikle güvenlik güçleri sağlık ekipleri intikal ettirilmiştir. Olay yerine gidildiğinde Z.T. isimli erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla rehin aldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimizin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek rehineye bıçakla saldıran şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Rehine kadın hastaneye sevk edilmiş olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BALIKESİR