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Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapılan operasyonda, PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Balıkesir ili Susurluk ilçesi Göbel Mahallesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlerine başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir PKK Güvenlik Yakalama Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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