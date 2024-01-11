Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli Balıkesir ili Susurluk ilçesi Göbel Mahallesinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlerine başlanıldı. - BALIKESİR