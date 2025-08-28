Balıkesir'de Park Halindeki Araçta Yangın
Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi'nde park halindeki bir araçta çıkan yangın, Balıkesir İtfaiyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi'nde, park halindeki bir araçta yangın çıktı. Olay yerine hızla sevk edilen Balıkesir İtfaiyesi Altıeylül ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak alevleri söndürdü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Araç yangını ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa