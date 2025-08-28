Balıkesir'de Park Halindeki Araçta Yangın

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi'nde, park halindeki bir araçta yangın çıktı. Olay yerine hızla sevk edilen Balıkesir İtfaiyesi Altıeylül ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak alevleri söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Araç yangını ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR