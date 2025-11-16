Haberler

Balıkesir'de Otoyolda Kaza: Bir Yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Kayalıdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İzmir yönünden İstanbul istikametine giden ticari araç kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de İzmir- İstanbul otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Balıkesir'in Kayalıdere mevkiinde meydana geldi. İzmir yönünden İstanbul istikametine giden A.D yönetimdeki 35 BIA 069 plakalı ticari araç, otoyolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari araçta yaralanan sürücü A.D. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
