Balıkesir'de Otomobilin Çarptığı 83 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Nurten Kaya, çarpan otomobilin ardından hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı, polis soruşturma başlattı.
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 83 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından gerekli incelemeler yapıldı.
Nurten Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.