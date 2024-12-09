Balıkesir'de Otomobil Kamyonete Çarptı: Bir Yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Fiat Tofaş marka otomobil, çift kabin kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken kamyonetin ise sadece tamponunun yamulması dikkatleri çekti. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi E 87 karayolu üzerinde 10 AHS 447 plakalı otomobil, 10 LL 404 plakalı çift kabin kamyonete arkadan çarptı. Kazada Fiat Tofaş Kartal otomobilin çarpmanın etkisiyle ön kısmı tamamen hasar görürken, çift kabin kamyonetin sadece tamponunun yamulması ise dikkatleri çekti. Kazada S.T. yaralanarak 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR