TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Balıkesir'de Oto Hırsızlığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından çalınan 4 araçla ilgili düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından çalınan 4 araçla ilgili polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gömeç'teki yediemin otoparkından 4 aracın çalınmasının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, çalınan araçların çekici yardımıyla Bursa'ya götürüldüğü belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Gürcistan sınırında yakalandı.

Balıkesir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cenaze törenine bir avuç insan katıldı
img

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
img

Süper Lig devinde düşüş var! İşte en fazla taraftarı olan kulüp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki

TFF'nin yabancı hakem kararına ilk tepkisi çok sert oldu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.