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Balıkesir’de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir’de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında
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Balıkesir'in Kurtuluş Mahallesi'nde bir oto galeri önünde gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir'in Kurtuluş Mahallesi'nde bir oto galeri önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Beyaz renkli Range Rover marka aracın sol arka kapısına ateş edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.C., Y.Ö. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 19 Şubat 2025 günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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