Balıkesir'de Ormanlık Alanda Yangın

Balıkesir'de Ormanlık Alanda Yangın
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerel itfaiye ve orman ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Savaştepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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