Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı

Balıkesir'de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı.

Savaştepe ilçesi Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesi Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarında da uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı.

Gece alevlerin aksine sabah saatlerinde yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor. - BALIKESİR