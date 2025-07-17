Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı

Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Dün öğleden sonra başlayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı.

Savaştepe ilçesi Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesi Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarında da uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı.

Gece alevlerin aksine sabah saatlerinde yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

Yatalak hastanın gözlerini oydu! Üstelik ilk vukuatı değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.