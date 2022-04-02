Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü - Haberler

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Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi kırsalında çam ormanında çıkan yangın lodos fırtınasının etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye ve Edremit Grup Amirliklerine bağlı ekipler müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü. Örtü yangını olarak çıkan yangında bir buçuk hektar ormanlık alan zarar gördü. - BALIKESİR

Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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