Balıkesir'de orman yangını çıktı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Son haftalarda artan orman yangınları özellikle İzmir, Hatay, Muğla, Bilecik ve Antalya'da etkili oldu.

Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken; çok sayıda ev de zarar gördü. Yangınlara müdahale eden iki orman işçisi ise hayatını kaybetti.

BALIKESİR'DE YANGIN

Yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken; yeni yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kurtlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.