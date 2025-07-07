Balıkesir'de orman yangını çıktı

Balıkesir'de orman yangını çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Haber Videosu

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşurken; yeni orman yangını haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kurtlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Son haftalarda artan orman yangınları özellikle İzmir, Hatay, Muğla, Bilecik ve Antalya'da etkili oldu.

Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken; çok sayıda ev de zarar gördü. Yangınlara müdahale eden iki orman işçisi ise hayatını kaybetti.

BALIKESİR'DE YANGIN

Yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken; yeni yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kurtlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri

İstanbul Emniyeti'nde yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır

Özel jeti bile hazır! İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni yıldızını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.