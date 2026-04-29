Balıkesir'de Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim

Balıkesir'de jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde toplam 3 Bin 662 kişi kontrol edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz bir hafta boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçlarının Denetimi" kapsamında trafik jandarması ve asayiş timleri sahadaydı. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim kurumlarının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Denetimler çerçevesinde okul bölgelerinde bulunan 155 umuma açık yer kontrol edilirken, 3 bin 662 şahıs ve 1.749 araç sorgulandı. Ayrıca 303 okul çevresinde toplam 1.215 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde ise 151 araç denetlendi ve herhangi bir servis aracına cezai işlem uygulanmadı. Yetkililer, bu durumun sürücülerin kurallara uyum konusunda hassasiyet gösterdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yürütüldü. 7 farklı okulda toplam 400 öğrenciye "okul geçidini kullanma", "emniyet kemerinin önemi" ve "yaya yürüyüş kuralları" konularında trafik güvenliği eğitimi verildi. Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması ve okul çağındaki çocukların güven içinde eğitimlerini sürdürebilmesi için denetim ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR

