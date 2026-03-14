Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Mart 2026 günü Balıkesir il merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında 52 bin 959 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Narkotik operasyonu kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki B.B. ve 51 yaşındaki B.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Adli Makamlara sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

