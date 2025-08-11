Balıkesir'de Meydana Gelen Deprem Sonrası Devletin Yanında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası AFAD ve diğer kurumların sahada olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden yaşlı vatandaş için taziye dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
