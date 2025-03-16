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Balıkesir'de Metruk Kuyudan Düşen Çocuk Kurtarıldı

Balıkesir'de Metruk Kuyudan Düşen Çocuk Kurtarıldı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde oyun oynarken metruk evin kullanılmayan kuyusuna düşen küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şans eseri yara almadan kurtulan çocuk, sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında ailesine teslim edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde oyun oynarken metruk evin kullanılmayan kuyuya düşen küçük çocuk itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kuyudan kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan çocuk şans eseri yara almadan kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde Altıeylül İlçesi Hasan Basri Çantay Mahallesinde meydana geldi. Metruk evin bahçesinde oyun oynayan Z.B. isimli küçük çocuk bahçede bulunan ve kullanılmayan kuyuya düştü. Yakınları tarafından 112 Acile yapılan ihbar üzerine İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Kuyuya düşen küçük çocuğu itfaiye ekipleri kuyu inerek, ip sayesinde kuyudan çıkarıldı. Kuyudan çıkarılan küçük çocuk 112 sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası ailesine verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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