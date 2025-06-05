Balıkesir'de Kurban Bayramı Arifesi Trafik Kazasıyla Başladı

Balıkesir'de Kurban Bayramı Arifesi Trafik Kazasıyla Başladı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın arife günü trafik kazası ile başladı. Bigadiç ilçesinde sabaha karşı meydana gelene kazada, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İdris Güzel idaresindeki 10 KG 903 plakalı otomobil, Balıkesir Bigadiç tarafındaki Dedeçınar Mahallesi mevkisinde, Ramazan B. yönetimindeki seyir halinde olan 10 UP 404 plakalı yem yüklü kamyona çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra savrularak orta refüje çarptı. Kazada, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Güzel ve Tosun'un cenazeleri Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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