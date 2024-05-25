Balıkesir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Yaralılar Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesinde Balıkesir karayolunun 5. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KIT 663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri ile itfaiye bölgeye sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan S.T. ve T.T. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçta bulunan E.T. ise yaralı olarak araçtan kendi imkanları ile kurtuldu. Yaralılar Havran Devlet Hastanesine sevk edildi. - BALIKESİR