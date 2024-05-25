Balıkesir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesinde Balıkesir karayolunun 5. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KIT 663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri ile itfaiye bölgeye sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan S.T. ve T.T. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçta bulunan E.T. ise yaralı olarak araçtan kendi imkanları ile kurtuldu. Yaralılar Havran Devlet Hastanesine sevk edildi. - BALIKESİR