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Balıkesir'de kaybolan genç Simav Çayı'nda ölü bulundu

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkan genç, Simav Çayı üzerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkan ancak bir daha evine dönmeyen gencin cansız bedeni, Simav Çayı üzerinde bulundu.

Susurluk'un Kocapınar Mahallesi'nde ikamet eden Nail Ceylan (24), 29 Aralık günü tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkmıştı. Ceylan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde gencin kullandığı traktör, Simav Çayı'ndan çıkarılmış ancak kayıp genç bulunamamıştı.

Toplam 68 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, traktörün çıkarılma noktasından 400 metre aşağıda Nail Ceylan'ın cansız bedenine dere içerisinde ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocapınar Balıkesir Aralık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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