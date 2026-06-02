Balıkesir'de istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin valilik binasının istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu yaralandı.
Balıkesir'de istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ölürken, yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Olay gece saatlerinde meydana geldi. Mert Ali G. idaresindeki 10 ASG 378 plakalı otomobil, Vasıf Çınar Caddesi'nde kontrolden çıkarak Balıkesir Valilik binasının istinat duvarına çarptı. Çarparak hurdaya dönen otomobilde sürücü Mert Ali G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Zeki Ö'de yaralandı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücünün cenazesi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Yusuf Zeki Ö'de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekiplerinin incelemesinde aracın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığını tespit etti. - BALIKESİR