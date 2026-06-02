Haberler

Balıkesir'de istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir'de istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin valilik binasının istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu yaralandı.

Balıkesir'de istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ölürken, yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Mert Ali G. idaresindeki 10 ASG 378 plakalı otomobil, Vasıf Çınar Caddesi'nde kontrolden çıkarak Balıkesir Valilik binasının istinat duvarına çarptı. Çarparak hurdaya dönen otomobilde sürücü Mert Ali G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Zeki Ö'de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücünün cenazesi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Yusuf Zeki Ö'de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekiplerinin incelemesinde aracın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığını tespit etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum

Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın...
Takı töreni hırsızı tahliye oldu, ATM'de yardım bahanesiyle 4 kişinin parasını çaldı

Takı töreni hırsızı tahliye olduktan sonra bakın nerede yakalandı
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
58 yaşındaki adam umumi tuvalette ölü bulundu

Tuvalete giren temizlik görevlisi kan donduran manzarayla karşılaştı
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Kullanmayı öğrenmek için bindiği elektrikli motosikletten düşüp öldü

4 çocuk annesi hayatında bir ilki yaşarken feci şekilde can verdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı