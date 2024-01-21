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Balıkesir'de Hapis Cezası Olan 19 Şahıs Tutuklandı

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Balıkesir Valiliği koordinesinde yapılan operasyonda hakkında hapis ve arama kararı olan 38 şahıs yakalandı. Tutuklanan 19 şahıs cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de valiliğin koordinasyonunda asayiş polis ekiplerinin hakkında hapis ve arama kararı olan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 38 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında hapis cezası olan 19 şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce; kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve tüm ilçeler de eş zamanlı olarak 62 ekip 165 personelin katılımıyla, 62 aranan şahsın adreslerinde yakalanmasına yönelik operasyon sonucunda; 10-20 yıl arası hapis cezası olan 3 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası olan 16 şahıs ve İfadeye yönelik aranan 19 şahıs olmak üzere, 38 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adli makamlar hakkında hapis cezası olan 19 şahsı tutuklayarak, cezaevine sevk etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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