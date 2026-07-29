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Balıkesir’de elektrik direğine çarpan araçta iki kişi yaralandı

Balıkesir’de elektrik direğine çarpan araçta iki kişi yaralandı
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bahadınlı Mahallesinde elektrik direğini çarpan araçta iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bahadınlı Mahallesinde elektrik direğini çarpan araçta iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahadınlı Mahallesinde iç yolda seyreden 06 Z plakalı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisine başlanırken, kazaya karışan araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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