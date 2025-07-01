Balıkesir'de Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
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Bandırma ilçesinde bir gıda tesisinde temizlik görevlisi olarak çalışan Betül Dilek, arızalı şaltere müdahale sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan tesiste elektrik akımına kapılan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aksakal Mahallesi'nde faaliyet gösteren A.B. Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye ait fabrikada meydana geldi. Fabrikada temizlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Betül Dilek, iddiaya göre rölesi arızalı olan bir şaltere müdahale sırasında akıma kapıldı. Elektrik akımına kapılan kadın bir anda savrularak yere yığıldı. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dilek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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