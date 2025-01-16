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Balıkesir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Havran ilçesinde elektrik arızasına müdahale eden 30 yaşındaki Oktay Solar, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Vefatı, bölge halkı ve ailesi arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ebubekir Mahallesi'nde elektrik arızasına müdahale sırasında meydana geldi. Arızaya müdahaleye gittiği ileri sürülen 30 yaşındaki Oktay Solar elektrik akımına kapıldı. Hemen Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Oktay Solar'ın vefatı, Havran'da derin bir üzüntüye yol açtı. Ailesi ve yakınları büyük bir acı içinde kalırken, bölge halkı da bu trajik kayıp nedeniyle büyük bir hüzün yaşadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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