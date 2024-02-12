Balıkesir'de döner kavşağa hızlı giren otobüs devrildi: 1 ölü, 1'i ağır 20 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Sanayi Döner Kavşağına hızlı giren Antalya, Tekirdağ seferini yapan yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 20 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Seyahat'e ait otobüs Zeytinli Sanayi Döner Kavşağına hızlı girdiği için virajı alamayarak orta adaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Devrilen otobüse ise bir başka otomobil çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde otobüs içinde bulunan yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk belirlemelerde otobüste bulunan üçü mürettebat, 31 yolucunun bulunduğu otobüste biri ağır 20 yaralının ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. 19 yaralının ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kazada F.D. ise devrilen otobüste hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.