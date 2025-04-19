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Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

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Balıkesir'de kargo ve vergi parası dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Mağdurların 1 milyon 285 bin TL değerinde dolandırıldığı bildirildi.

Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonuna 4 tutuklama

BALIKESİR - Balıkesir'de kargo ve vergi parası adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce değerli eşyalarının gümrükte takıldığını söyleyerek, kargo parası ve vergi parası adı altında 1 milyon 285 bin TL dolandırıldıklarını polise bildirmeleri sonucunda çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi bulunan 6 şüpheli tespit etti. Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, şüphelileri gözaltına alırken sorguları sonrası adli makamlara sevk etti. E.K. isimli şüphelinin mağdurun 1 milyon 285 bin TL değerindeki mağduriyetini karşılama tedbiri ile adli kontrol şartı serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - 3.Sayfa
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