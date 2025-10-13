Haberler

Balıkesir'de Deprem Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Balıkesir'de 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında, Ekim ayı 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri çerçevesinde tüm okullarda eş zamanlı deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, 'Çök-Kapan-Tutun' uygulaması ile afet bilincini pekiştirdi.

Balıkesir'de, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında yürütülen Afetler ve Dayanıklılık Ayı etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki 20 ilçede tüm okullarda eş zamanlı deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında öğrenciler, "Çök-Kapan-Tutun" uygulamasıyla bir deprem anında doğru davranış biçimlerini pekiştirirken, öğretmenlerin rehberliğinde güvenli şekilde okul binalarını tahliye etti.

İl genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan tatbikat, afet bilinci ve farkındalığın okul ortamında güçlendirilmesi açısından önemli bir eğitim faaliyeti olarak değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, afet bilinciyle güçlü nesiller yetiştirmeye yönelik yürütülen bu çalışmaların önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afetlere hazırlıklı ve dayanıklı bireyler yetiştirmek, sadece okulun değil, toplumun ortak sorumluluğudur. Bugün ilimizin dört bir yanında öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Bu süreçte emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."

Ekim ayının "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlendiğini hatırlatan İl Müdürü Demir, ay boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve hazırlıklı olmalarının teşvik edileceğini belirtti. - BALIKESİR

