Balıkesir'de Çift Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen çift taralı trafik kazasında otomobil le kamyon kazaya karıştı 2 kişi yaralandı.

Olay Altıeylül ilçesine bağlı Nergiz mahallesinde meydana geldi. Balıkesir'den Nergiz mahallesi yönüne giden H.G. idaresindeki 10 UA 758 plakalı otomobil otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 10 AJB 769 plakalı kamyon çift taraflı trafik kazasına karıştı. Kaza ihbarı üzerine İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza mahalline ulaştığında kamyon sürücüsü M.Ö. hafif yaralı olarak kamyondan çıktığı otomobil sürücüsünün de yaralı olarak, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR