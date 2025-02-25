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Balıkesir'de Çakmak Gazı Yangını: Kedi Kurtarıldı

Balıkesir'de Çakmak Gazı Yangını: Kedi Kurtarıldı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çakmak gazı dolumu sırasında meydana gelen yangında, evde mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çakmak gazı dolumu sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan Kedi, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan Tanrıöver Apartmanı'nın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S. Ş. çakmağına gaz doldurduğu sırada çakmak bir anda alev aldı. Alevleri söndürmeye çalışan S. Ş., başarılı olamayınca daireyi terk ederek dışarı çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, evde bir süre soğutma çalışması yaparken, tedbir amacıyla binanın elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Yangında yaralanan olmazken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Pelerinsiz kahraman komşu

Yangın sırasında apartmanda bulunan Ç. E. isimli genç, sakinliğini koruyarak komşularına haber verdi ve apartmanın tahliye edilmesini sağladı. Mahalle sakinleri, Ç. E.'nin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçildiğini belirtti.

Alevlerin arasında kalan kedi kurtarıldı

Yangın sırasında S. Ş.'ye ait kedi evde mahsur kaldı. Sahibinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yangından kaçan kedi, balkon kısmına sığınırken ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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