Balıkesir'de Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 100 dönümlük alana yayılan yangın, yüzlerce itfaiye ve 2 uçakla yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 13 zeytin ağacı zarar gördü.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde tersane üst tarafında otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangına 2 Erdek, 1 Bandırma ve 4 Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözün yanı sıra 2 uçakla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yapılan incelemelerde, yangından A.K.A.'ya ait 13 adet zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa