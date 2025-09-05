Haberler

Balıkesir'de Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 100 dönümlük alana yayılan yangın, yüzlerce itfaiye ve 2 uçakla yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 13 zeytin ağacı zarar gördü.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde tersane üst tarafında otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangına 2 Erdek, 1 Bandırma ve 4 Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözün yanı sıra 2 uçakla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yapılan incelemelerde, yangından A.K.A.'ya ait 13 adet zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince araçtan indirdi

Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince yaptığı hareket olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta bir 'Külkedisi' masalı: Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu

Adeta bir 'Külkedisi' masalı! Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.