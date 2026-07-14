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Balıkesir'de gece yarısı orman yangını çıktı

Balıkesir'de gece yarısı orman yangını çıktı
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Balıkesir'de gece yol kenarında başlayan arazi yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'de gece yol kenarında başlayan arazi yangını ormanlık alana sirayet etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Balıkesir'de gece yarısı çıkan yangın korkuttu. Balıkesir-Bursa karayolu Şamlı yol ayrımında çıkan arazi yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Balıkesir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede alevlerin yeniden yükselmemesi için ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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