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Balıkesir'de Arazi Aracı Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Balıkesir'de Arazi Aracı Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesi yakınlarında bir arazi aracı şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de şarampole devrilen arazi aracındaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi ile Çanakakale Yenice ilçesi Kalkım yolu üzerinde meydana geldi. Edremit yönüne giden 10 KA 432 plakalı arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçtaki Onur Yavaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A. Çanakkale Yenice ve Balıkesir Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Onur Yavaş'ın off road ile yakından ilgilendiği ve daha önce de Kazdağları'nda arazi aracı ile uçuruma düşerek yaralandığı ve bu kazada engelli kaldığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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