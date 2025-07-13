Balıkesir'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manyas ilçesinde meydana gelen anız ve makilik alan yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde çıkan anız ve makilik alandaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Manyas, Susurluk, Gönen ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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