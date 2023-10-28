Balıkesir'de alışveriş dolandırıcısı yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, alışveriş yaptıktan sonra "hesabınıza eft yapayım" şeklinde işlemi gerçekleştirdikten sonra işlemi iptal eden kişi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli beyaz eşya mağazası, yapı market ve tekel bayisi gibi iş yerlerinden yüksek miktarda alışveriş yaptıktan sonra ödemeyi 'hesabınıza eft yapayım" diyerek, ödeme dekontunu gösterip, alışverişi tamamladıktan sonra iptal eden H.G. isimli kişi ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan titiz araştırma sonrası şüpheli kişi operasyonla yakalandı. İlk tespitlere göre, kişinin 60 TL'nin alışveriş yaptığı bu rakamın Burhaniye ve Edremit dahil 3 ilçe geneline yayıldığında çok yukarılarda olduğu tespit ileri sürüldü. Ayrıca kişinin bu yöntemle aldığı malları daha sonra ise sattığı iddia edildi. H.G. isimli kişi Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. - BALIKESİR